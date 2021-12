Cancom ? Jetzt knallt?s

Mit einem kr?ftigen Anstieg begeht Cancom SE den heutigen Handelstag. Schlie?lich weist die Kurstafel f?r ein Plus von rund drei Prozent aus. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Pl?tze wieder. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Kursverlauf von Cancom SE der letzten drei Monate.

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Da eine wichtige Haltezone quasi jederzeit unterboten werden kann. Diese Grenze ist bei 56,66 EUR zu finden. Anleger sollten Cancom SE also unbedingt im Auge behalten.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen derzeit durch den 200er-Durchschnittskurs Best?tigung. Denn diese Linie verl?uft bei 53,57 EUR, sodass f?r Cancom SE Aufw?rtstrends gelten. Die Wahrscheinlichkeit f?r steigende Kurse ist in Aufw?rtstrends nun einmal h?her, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

