Cancom SE: Jetzt noch einsteigen?

Anleger, die Cancom SE im Depot haben, d?rften heute vor Freude in die Luft springen. Denn die Aktie kann aktuell ein Plus von rund drei Prozent vorzeigen. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. L?uft dadurch ein neuer Angriff der Bullen oder schlagen die B?ren jetzt zur?ck?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Cancom SE-Aktie. Einfach hier klicken.

Die Technische Analyse gibt nach einem solchen Kursschub gr?nes Licht. Dieses Plus katapultiert die Aktie n?mlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund zwei Prozent f?r den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. 53,54 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Der Kursverlauf von Cancom SE verspricht also spannend zu werden.

Anleger, die bei Cancom SE eher fallende Kurse setzen, haben heute eine vielversprechende „Nachkaufgelegenheit“. Schlie?lich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Best?tigung.

Fazit: Cancom SE kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier abrufen k?nnen.