Seit dem 01. Juli 2021 gilt das neue Glücksspielgesetz und damit ist auch die deutsche Glücksspiellizenz für Anbieter von Online-Casinos verfügbar. Doch mit der deutschen Lizenz gehen sowohl für die Spieler als auch für die Anbieter einige Maßnahmen und Einschränkungen einher, die auf wenig Begeisterung stoßen. Die uneingeschränkte Alternative sind Online-Casinos ohne Lizenz. Was es mit diesen Casinos auf sich hat und welche Vorteile sich daraus für die Spieler ergeben, erfahren Sie hier.

Was sind Online-Casinos ohne Lizenz?

Der Name Online-Casino ohne Lizenz ist etwas irreführend. Denn eigentlich handelt es sich bei diesen digitalen Casinos nicht um Anbieter ohne eine Lizenz, sie verfügen lediglich nicht über die deutsche Glücksspiellizenz. Die Anbieter der Online-Casinos ohne Lizenz nutzen eine Glücksspiellizenz aus dem europäischen Ausland, um ihr Angebot zu unterbreiten. Diese Glücksspielbehörden legen keine Einschränkungen in Hinblick auf das Spielangebot oder die Ausführung der Spiele fest. Neben der Malta Gaming Authority ist auch die Curaçao Gambling Commission eine der bekanntesten Glücksspielbehörden im europäischen Ausland.

Dadurch sind die Anbieter vollständig frei in der Gestaltung ihres Spielangebots. Während Anbieter mit einer deutschen Lizenz sich an das monatliche Einzahlungslimit von 1.000€, das Einsatzlimit von 1€, die Zwangspausen und zahlreiche weitere Einschränkungen halten müssen, legen Anbieter ohne diese Lizenz individuell die Einsatzlimits an den Tischen fest. Hier finden Sie weitere Einschränkungen, die mit der deutschen Lizenz einhergehen: focus.de. Darüber hinaus ist auch die Spielauswahl nicht eingeschränkt und die Live-Casino-Bereiche stehen wie üblich für alle Spieler zur Verfügung. Auf folgender Seite finden Sie eine Übersicht über verschiedene Online-Casinos ohne deutsche Lizenz: onlinecasinoohnelizenz.com.

Welche Vorteile bieten Online-Casinos ohne Lizenz?

Insbesondere für die Spieler ergeben sich daraus zahlreiche Vorteile. Denn sie können in Online-Casinos ohne Lizenz frei darüber entscheiden, wie viel Geld sie monatlich für das Glücksspiel aufwenden wollen. Auch das Melderegister, welches es in Online-Casinos mit einer deutschen Lizenz gibt, entfällt in den digitalen Glücksspielhallen mit europäischer Lizenz. Dadurch werden die Spieler nicht bei einer staatlichen Behörde erfasst und wahren sich damit ein gewisses Maß an Anonymität.

Aufgrund der in Deutschland sehr hohen Steuern von 5,3 Prozent auf den Spieleinsatz sind die Anbieter gezwungen, die Auszahlungsquoten zu drücken. Online-Casinos ohne Lizenz hingegen sind von dieser Besteuerung nicht betroffen und locken die Spieler daher mit attraktiven Bonusprogrammen, höheren Auszahlungsquoten und dadurch auch besseren Gewinnchancen. Eine weitere Möglichkeit, die sich nur in Online-Casinos ohne Lizenz ergibt, ist die Zahlung in Kryptowährung. In Casinos mit deutscher Lizenz wird es diese Option aufgrund der Bestimmungen im neuen Glücksspielstaatsvertrag nicht geben. Auf ad-hoc-news.de lassen sich die Entwicklungen dieser Zahlungsmethode auf dem Aktienmarkt nachverfolgen.

Worauf sollte man in Online-Casinos ohne Lizenz achten?

Bei der Auswahl eines Online-Casinos ohne Lizenz gibt es einige Aspekte, die Beachtung finden sollten. Das wichtigste Kriterium ist die gültige Lizenz einer europäischen Glücksspielbehörde. Bevor eine Lizenz dieser Behörden an Glücksspielanbieter ausgestellt wird, erfolgt eine Überprüfung der Bewerber hinsichtlich ihrer Liquidität und Seriosität. Aber auch im laufenden Betrieb sichern regelmäßige Kontrollen, dass es mit rechten Dingen zu geht und die Casino Betreiber sich an alle Auflagen halten. Daher ist es besonders wichtig, vor der Wahl eines Online-Casinos ohne Lizenz auf eine gültige Lizenz aus dem europäischen Ausland zu achten. Weiter sind auch die Zahlungsmethoden ein Hinweis auf die Seriosität des Anbieters. Auch die Zahlungsdienstleister überprüfen die Online-Casinos, bevor sie eine Kooperation mit diesen eingehen. Daher ist auch dieser Aspekt ein Hinweis auf einen sicheren Anbieter.

Ebenfalls von großer Bedeutung für die Spieler ist der Kundensupport. Obwohl dieser meist erst Beachtung findet, wenn bereits etwas schiefgelaufen ist, lohnt es sich bereits vor der Wahl eines Casinos den Kundensupport näher in den Blick zu nehmen. Denn auch dieser kann Aufschluss darüber geben, wie seriös und sicher ein Online-Casino ist. Gute Online-Casinos bieten meist einen jederzeit erreichbaren Kundendienst an und ermöglichen die Kontaktaufnahme in unterschiedlichen Sprachen. Auch Funktionen wie beispielsweise der Live-Chat sind wichtig für einen hochqualitativen Kundendienst. Verknüpfungen mit den sozialen Netzwerken wie Twitter oder Facebook erleichtern darüber hinaus die Kontaktaufnahme.

Casinos ohne Lizenz: Fazit

Online-Casinos mit deutscher Lizenz unterliegen durch das deutsche Glücksspielgesetz, strengen Maßnahmen und Einschränkungen. Viele Spieler fühlen sich durch diese Vorgaben kontrolliert und eingeschränkt. Zahlreiche Gewinnstrategien sind durch das Wegfallen der Autoplay-Funktion, die Zwangspausen und das Einsatzlimit nicht mehr umsetzbar und auch die geringeren Gewinnchancen vermindern den Spielspaß deutlich. Die Alternative zu Online-Casinos mit deutscher Lizenz sind Online-Casinos ohne Lizenz. Glücklicherweise gibt es in diesen Online-Casinos nicht die strengen Vorgaben der deutschen Lizenz und die Spieler können hier den Spielspaß in vollen Zügen genießen.