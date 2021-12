Caterpillar geht richtig ab!

Caterpillar l?sst heute die Sektkorken knallen. Der Kurs schiebt sich mit rund zwei Prozent nach vorne. Damit kostet ein Anteilsschein nun 206,95 USD. Doch wie geht es nun weiter?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausf?hrlichen Sonderanalyse zu Caterpillar erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen k?nnen.

Kursverlauf von Caterpillar der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Caterpillar-Analyse einfach hier klicken.

Die ?bergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye sp?rbar auf. Weil der n?chste wichtige Widerstand jetzt immer n?her r?ckt. Schlie?lich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund eins Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch verl?uft bei 208,23 USD. Spannung ist f?r die n?chsten Tage also garantiert.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, k?nnen sich heute einen Baisse-Einstieg ?berlegen. Schlie?lich bekommen Putk?ufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Alle Caterpillar-Aktion?re reiben sich angesichts der heutigen Entwicklung vermutlich die H?nde.

Fazit: Bei Caterpillar geht es ordentlich zur Sache. In unserer brandaktuellen Sonderanalyse finden Sie alle Details ?ber die Aktie. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Caterpillar

W?hrung: USD

Wert: 206,95

Letzter Schlusswert: 202,15

Differenz zum Vortag in Prozent: 2,37

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund zwei

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 2,37

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund zwei

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 8,15

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund acht

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 0,62

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund eins

Mittelwert der letzten 200 Tage: 214,78

Mittelwert der letzten 50 Tage: 201,80

4-Wochen-Tief: 191,36

4-Wochen-Hoch: 208,23