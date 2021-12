Coca-Cola legt Traumstart hin!

Coca-Cola ist heute im Bullenmodus. In den B?chern steht f?r den Kurs n?mlich ein Plus von rund drei Prozent. Dadurch kostet der Titel nun 56,24 USD. Ist das der Beginn der n?chsten Aufw?rtsbewegung oder nur ein Tropfen auf den hei?en Stein?

Kursverlauf von Coca-Cola der letzten drei Monate.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Denn der n?chste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So gen?gt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent f?r neue 4-Wochen-Hochs. Bei 56,99 USD liegt dieses Hoch. Die n?chsten Tage d?rften also die ein oder andere ?berraschung parat halten.

Anleger, die tendenziell eher bearish eingestellt sind, k?nnten den aktuellen H?henflug zum verg?nstigten Baisse-Einstieg nutzen. Leerverk?ufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, k?nnen durch den Kursanstieg n?mlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Alle Coca-Cola-Aktion?re finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Best?tigung.

