CRISPR Therapeutics zeigt Aufl?sungserscheinungen!

Nichts zu lachen gibt es heute f?r CRISPR Therapeutics -Aktion?re. Schlie?lich muss die Aktie ein Minus von rund sechs Prozent hinnehmen. Mit diesem Abschlag valutiert der Titel jetzt nur noch bei 104,07 USD. Werden Anleger damit zum B?renfutter?

Kursverlauf von CRISPR Therapeutics der letzten drei Monate.

Der aktuelle R?cksetzer hat die Ausgangslage deutlich eingetr?bt. Denn eine wichtige Auffangzone wurde damit unterboten. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bis gestern lag dieser Tiefpunkt bei 108,94 USD. Jetzt geht es also um die Wurst.

Die f?r viele Anleger ma?gebliche 200-Tage-Linie verl?uft aktuell bei 123,28 USD. Damit sind f?r CRISPR Therapeutics langfristige Abw?rtstrends zu unterstellen. Da die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie verl?uft, steht die B?rsenampel f?r die mittelfristige Perspektive auf rot.

