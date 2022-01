CureVac: DAS steckt hinter dem Absturz!

Mit der Omikron-Variante wollte der T?binger Impfstoffentwickler CureVac noch einmal so richtig durchstarten. Doch wie sich jetzt herausstellt, ist der Krankheitsverlauf der neuen, dominierenden Variante deutlich milder als bei der bisher vorherrschenden Delta-Variante. Und genau da liegt das ?Problem?. Denn die milderen Verl?ufe sorgen daf?r, dass der Impfdruck quasi t?glich abnimmt?

So gehen mittlerweile zahlreiche Experten davon aus, dass Omikron das baldige Ende der Pandemie bedeutet und sich Covid-19 dann zu einer ?normalen? Grippe entwickelt. Inwieweit dann ?berhaupt noch Impfstoffe ben?tigt werden, wird sich zeigen. Dementsprechend heftig ging es f?r CureVac zuletzt an der B?rse nach unten. Allein am Freitag verlor der Kurs mehr als zehn Prozent und fiel auf den niedrigsten Stand aller Zeiten.?

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.