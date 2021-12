CureVac geht richtig ab!

Mit viel Vorschusslorbeeren startet CureVac in den heutigen Handel. Denn der Kurs liegt derzeit rund zwei Prozent im Plus. Damit winkt ein Platz in der absoluten Spitzengruppe der Tagesgewinner. Haben die Bullen damit den Grundstein f?r weitere Kursgewinne gelegt?

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

Die ?bergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit m?glich. Dieser wichtige Tiefpunkt wurde bei 30,25 EUR markiert. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen!

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Best?tigung. Denn demnach sind f?r CureVac Abw?rtstrends zu unterstellen, weil sich dieser Mittelwert aktuell bei 57,52 EUR eingependelt hat. Doch selbst in Abw?rtstrends gibt es Tage, an denen die Kurse ganz einfach nach oben wollen.

Fazit: Wie geht es bei CureVac jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv überraschen?