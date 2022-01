CureVac geht richtig ab!

Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen CureVac-Aktion?ren zu h?ren. Immerhin kann sich die Aktie um rund drei Prozent nach oben schieben. Damit findet sich der Titel auf einem der vorderen Pl?tze wieder. Versuchen die B?ren die Bullen blo? zu blenden oder geht es jetzt l?ngerfristig nach oben?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt p?nktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt ?ndert nichts an der brenzligen Ausgangslage. Denn die n?chste wichtige Haltezone ist nach wie vor in greifbarer N?he. Diese Marke liegt bei 25,42 EUR. Die n?chsten Tage d?rften also die ein oder andere ?berraschung parat halten.

Anleger, die eher d?stere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Schlie?lich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. F?r alle CureVac-Aktion?re d?rfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

Welche Aktien sind die Favoriten f?r 2022? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport p?nktlich zu Beginn des Neuen Jahres die Favoriten unserer Redaktion. Einfach hier klicken.