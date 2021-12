CureVac ? Was geht denn hier ab?

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktion?ren von CureVac. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund vier Prozent. Dieser Anstieg verteuert das Papier nun auf 34,46. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht ?ber den Berg. Denn eine wichtige Unterst?tzung kann nach wie vor quasi jederzeit unterkreuzt werden. Diese Marke liegt bei 30,93 EUR. Die Spannung bei CureVac ist also auf dem Siedepunkt.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine Best?tigung. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 59,50 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Allerdings verlieren die langfristigen Abw?rtstrends durch den heutigen Tag kr?ftig an Fahrt.

CureVac kommt heute kräftig unter die Räder.