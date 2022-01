CureVac: Zeit f?r was Neues!

Die ehemalige T?binger Impfstoff-Hoffnung CureVac ist in den vergangenen Tagen an der B?rse wieder einmal m?chtig unter die R?der gekommen. Allein am Freitag ging es f?r den Kurs rund zehn Prozent nach unten auf den niedrigsten Stand aller Zeiten. Derzeit notiert die Aktie nun noch knapp oberhalb der 20-Euro-Marke. Die Gr?nde f?r den Absturz sind schnell gefunden: Die Pandemie k?nnte bald ihr Ende finden.

Zwar explodieren derzeit die Fallzahlen, gleichzeitig geht allerdings die Zahl der Intensivpatienten zur?ck. Experten sind sich mittlerweile einig, dass die Omikron-Variante das Ende der Pandemie eingeleitet hat. Der ganz gro?e Reibach ist also mit Corona-Impfstoffen nicht mehr zu machen und das sp?rt insbesondere auch CureVac. Die T?binger sollten sich also schleunigst etwas einfallen lassen?

Das baldige Ende der Pandemie k?nnte also auch das Ende von CureVac bedeuten. Sollten Anleger hier also jetzt noch schnell alle Aktien verkaufen? Oder ist der neuerliche Absturz vielleicht sogar eine tolle Einstiegsgelegenheit? Mit diesen Fragen besch?ftigt sich unsere gro?e CureVac-Analyse, die Sie an diesem Wochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.?Einfach hier klicken.

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.

