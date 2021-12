Daimler: Die neuen Kursziele nach dem Spin-Off sind da!

Die vergangenen Tage haben f?r den Autobauer Daimler historische Bedeutung. Schlie?lich werden die Nutzfahrzeuge zuk?nftig unter dem Namen Daimler-Trucks produziert. Der Spin-Off war lange angek?ndigt und viel beschrieben ? nun ist es amtlich. Zu Kursen von rund 28 Euro wurden die neuen Aktien am Freitag gehandelt, w?hrend die urspr?ngliche Daimler-Aktie von 86 auf 75 Euro abgewertet wurde.?

Damit muss nun nat?rlich auch eine Neubewertung von Daimler stattfinden. Die Kollegen der HSBC haben sich direkt rangesetzt und den Autobauer neu eingesch?tzt. Dabei stuft Analyst Henning Cosman den Autobauer auf halten. Er h?lt das PKW-Gesch?ft f?r aussichtsreich aber auch schon f?r recht sportlich bewertet. Er gibt als neues Kursziel 80 Euro aus. Damit h?tte Daimler aktuell knapp 20 Prozent Aufw?rtspotenzial.?

Das Aufwärtspotenzial für Daimler scheint also ein Stückweit begrenzt. Sollten Anleger jetzt vielleicht alle Aktien verkaufen? Oder eventuell sogar nachkaufen?

Kursverlauf von Daimler der letzten drei Monate.

