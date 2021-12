Daimler Komplettabsturz!

Kr?ftig den Hintern versohlt bekommen heute Daimler-Aktion?re. So b??t der Kurs satte rund vier Prozent ein. Damit fallen die Preise f?r ein Wertpapiert auf 69,20 EUR. Gewinnen die B?ren jetzt dauerhaft die Oberhand?

Kursverlauf von Daimler der letzten drei Monate.

Deutlich verschlechtert hat sich durch diesen Kursrutsch die ?bergeordnete Technik. Denn es fehlen nur geringf?gige Verluste f?r neue Verkaufssignale. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund eins Prozent zum 4-Wochen-Tief. Dieser Bremsbereich ist bei 68,54 EUR zu finden. So viel Spannung erleben wir sonst nur in Ausnahmesituationen.

F?r den 200er-Durchschnittskurs errechnet sich momentan ein Wert von 76,20 EUR. Die gro?e Bild ist demnach eingetr?bt, denn es gelten langfristige Abw?rtstrends. Die mittelfristige B?rsenampel steht momentan auf rot, weil die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie bei 81,90 EUR notiert.

