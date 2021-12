Daimler nach dem Spin-Off: Hier liegen die neuesten Kursziele!

Nachdem sich der Daimler-Konzern zu Monatsanfang aufgeteilt hat in die PKW-Sparte und Nutzfahrzeuge, wurde dieser Schritt nun am Freitag auch an der B?rse vollzogen. Daimler-Aktion?re erhielten f?r je zwei Daimler-Aktien zus?tzlich eine Aktie des neuen Unternehmens Daimler-Truck. Die urspr?ngliche Daimler-Aktie notiert nun im Bereich von 75 Euro, w?hrend Daimler-Truck mit rund 28 Euro bewertet wird.? [ ]" />

