Daimler oder Daimler Truck? Welche Aktie sollten Anleger kaufen?

Anfang Dezember wurde die Nutzfahrzeugsparte mit rund 100.000 Mitarbeitern aus dem Daimler-Konzern herausgel?st. In der vergangenen Woche wurde dieser Schritt nun auch auf dem B?rsenparkett vollzogen. Der Spin-Off der LKW-Sparte unter dem Namen Daimler Truck war erfolgreich. Die Erstnotiz lag mit rund 28 Euro im Bereich der erwarteten Handelsspanne. Die urspr?ngliche Daimler-Aktie lag nach der Neubewertung bei 75 Euro.?

Doch welches Unternehmen hat nun langfristig mehr Potenzial? Die HSBC ist zumindest f?r den Autobauer leicht optimistisch. Zwar sprechen die Kollegen f?r Daimler ?nur? eine Halten-Empfehlung aus, doch das Kursziel l?sst durchaus Luft nach oben. Analyst Henning Cosman sieht die Aktie bei 80 Euro als fair bewertet an, was aus heutiger Sicht ein Aufw?rtspotenzial von rund 20 Prozent bedeutet.

Das Aufw?rtspotenzial f?r Daimler scheint also ein St?ckweit begrenzt. Sollten Anleger jetzt vielleicht alle Aktien verkaufen? Oder eventuell sogar nachkaufen? Auch wir haben Daimler genau unter die Lupe genommen und die Ergebnisse in einer gro?en Sonderstudie zusammengefasst, die Sie am vierten Adventswochenende ausnahmsweise kostenlos herunterladen k?nnen.?Die Ergebnisse finden Sie hier.?

Kursverlauf von Daimler der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Daimler-Analyse einfach hier klicken.