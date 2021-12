Daimler: Spin-Off gegl?ckt! DAS ist das neue Kursziel!

Am Freitag war es endlich so weit. Der Stuttgarter Autobauer Daimler hat endlich erfolgreich seine LKW-Sparte an der B?rse platziert, die fortan unter dem Namen Daimler-Trucks zu finden sein wird. Der Preis der neuen Aktien wurde im Vorfeld mit 28 bis 30 Euro erwartet und genau dort haben sich die Kurse am Freitag schlussendlich auch [ ]" />

Bitte aktivieren Sie Javascript um die Seite optimal nutzen zu können oder packen Sie unsere Seite zu den Ausnahmen hinzu

Bei unserem Partner direktbroker-FX verlieren 82% und bei unserem Partner direkt-TRADE.com 76,7% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD Handel. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.