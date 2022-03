Heute war es also soweit. Die im Dezember an die B?rse gebrachte bisherige Mercedes-Tochter Daimler Truck hat heute seine Zahlen f?r das abgelaufene Jahr vorgelegt und vor allem einen Ausblick auf die Zukunft gegeben. Dabei sind die Ziele f?r die kommenden Monate so ehrgeizig, dass die B?rse gleich einmal mit einem echten Feuerwerk reagiert? Im [ ]

appeared first on Anlegerverlag

Heute war es also soweit. Die im Dezember an die B?rse gebrachte bisherige Mercedes-Tochter Daimler Truck hat heute seine Zahlen f?r das abgelaufene Jahr vorgelegt und vor allem einen Ausblick auf die Zukunft gegeben. Dabei sind die Ziele f?r die kommenden Monate so ehrgeizig, dass die B?rse gleich einmal mit einem echten Feuerwerk reagiert?

Im vergangenen Jahr erl?ste Daimler Truck fast 40 Milliarden Euro. Ein Plus von rund zehn Prozent gegen?ber dem Vorjahr! Das EBIT hat sich sogar vervierfacht auf 2,6 Milliarden Euro und soll weiter wachsen. Denn die Konzernspitze peilt f?r das erste eigenst?ndige Jahr ein Umsatzplus von 12 bis 20 Prozent an und auch die Umsatzrendite soll weiter steigen. Die B?rse honoriert diesen Ausblick mit einer Kursexplosion von mehr als acht Prozent!

Fazit: Daimler Truck steht vor einer tollen Zukunft. Doch sollten Anleger hier noch einsteigen oder ist der Kurs bereits zu weit gelaufen? Angesichts dieser dr?ngenden Fragen haben wir Daimler Truck einmal genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse k?nnen Sie hier in der brandaktuellen Sonderstudie nachlesen. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Daimler Truck der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Daimler Truck-Analyse einfach hier klicken.

The post Daimler Truck auf Wachstumskurs. Die Aktie ist ein klarer Kauf! appeared first on Anlegerverlag.