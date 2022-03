Die LKW- und Bus-Sparte des Autobauers, die im Dezember ihren B?rsengang feierte, ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn der Konzern hat am vergangenen Donnerstag seine Gesch?ftszahlen ver?ffentlicht. Dabei war der Ausblick auf das laufende Gesch?ftsjahr so gut, dass der Aktienkurs regelrecht explodiert ist. Schlie?lich ging es an nur einem Tag rund [ ]

appeared first on Anlegerverlag

Die LKW- und Bus-Sparte des Autobauers, die im Dezember ihren B?rsengang feierte, ist derzeit so etwas wie die Aktie der Stunde. Denn der Konzern hat am vergangenen Donnerstag seine Gesch?ftszahlen ver?ffentlicht. Dabei war der Ausblick auf das laufende Gesch?ftsjahr so gut, dass der Aktienkurs regelrecht explodiert ist. Schlie?lich ging es an nur einem Tag rund acht Prozent nach oben! Was war passiert?

F?r das vergangene Jahr hat Daimler Truck trotz der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Lieferschwierigkeiten ein Umsatzplus von rund zehn Prozent erzielt! Das Konzernergebnis hat sich sogar vervierfacht! Noch zuversichtlicher zeigt sich die Konzernspitze beim Blick auf das aktuelle Jahr. Denn Daimler Truck peilt 2022 ein weiteres Umsatzwachstum zwischen zw?lf und 20 Prozent an!

Fazit: Daimler Truck steht vor einer tollen Zukunft. Doch sollten Anleger hier noch einsteigen oder ist der Kurs bereits zu weit gelaufen? Angesichts dieser dr?ngenden Fragen haben wir Daimler Truck einmal genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse k?nnen Sie hier in der brandaktuellen Sonderstudie nachlesen. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Daimler Truck der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Daimler Truck-Analyse einfach hier klicken.

The post Daimler Truck: Wachstum trotz Krise. Gro?e Chance f?r Anleger! appeared first on Anlegerverlag.