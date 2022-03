DAS ist die Aktie der Stunde!

In einer relativ ereignisarmen B?rsenwoche stach am Donnerstag ein Dax-Konzern heraus, den es in dieser Form noch gar nicht so lange gibt. Denn erst im Dezember hatten sich in Stuttgart Autobauer Mercedes und die LKW- und Bus-Sparte Daimler Truck getrennt und Daimler Truck einen B?rsengang vollzogen. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen nun die [ ]

In einer relativ ereignisarmen B?rsenwoche stach am Donnerstag ein Dax-Konzern heraus, den es in dieser Form noch gar nicht so lange gibt. Denn erst im Dezember hatten sich in Stuttgart Autobauer Mercedes und die LKW- und Bus-Sparte Daimler Truck getrennt und Daimler Truck einen B?rsengang vollzogen. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen nun die Zahlen f?r 2021 bekannt gegeben und konnte voll ?berzeugen!

Der Umsatz kletterte 2021 um fast zehn Prozent gegen?ber dem Vorjahr, wobei sich das EBIT aufgrund von Sondereffekten im Vorjahr auf 2,6 Milliarden Euro sogar vervierfacht hat. Auch f?r 2022 hat die Konzernspitze ehrgeizige Ziele: So wurden ein Wachstumsziel beim Umsatz von 12 bis 20 Prozent ausgegeben und auch die Umsatzrendite soll verbessert werden. Die B?rse feiert solche Zahlen nat?rlich. Immerhin schossen die Kurse am Donnerstag rund acht Prozent nach oben!

Fazit: Daimler Truck steht vor einer tollen Zukunft.

