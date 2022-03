Delivery Hero steht eine ganz hei?e Woche bevor!

Eine echte Krise durchlebten in den vergangenen Tagen Delivery Hero-Aktion?re. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 17,13 Prozent weggebrochen. An f?nf der f?nf Sitzungen verabschiedete sich der Titel mit Kursr?ckg?ngen aus dem Handel. So richtig fies war es f?r Delivery Hero am Montag mit einem Minus von 7,45 Prozent. Droht hier nun [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Eine echte Krise durchlebten in den vergangenen Tagen Delivery Hero-Aktion?re. So sind die Kurse im Vergleich zum Vorwochenschluss um 17,13 Prozent weggebrochen. An f?nf der f?nf Sitzungen verabschiedete sich der Titel mit Kursr?ckg?ngen aus dem Handel. So richtig fies war es f?r Delivery Hero am Montag mit einem Minus von 7,45 Prozent. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetr?bt. Die n?chste wichtige Haltezone r?ckt n?mlich immer n?her. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund ein Prozent. Dieser untere Wendepunkt lag bisher bei 36,77 EUR. Es herrscht also Hitchcock-Atmosp?re.

Nach allgemeiner Auffassung gelten f?r Delivery Hero langfristige Abw?rtstrends. Immerhin betr?gt der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage 98,77 EUR. Bei Notierungen unterhalb dieses Indikators gelten formal Abw?rtstrends, wohingegen bei Kursen dar?ber formal Aufw?rtstrends zu unterstellen sind. Da der Kurs unterhalb seiner 50-Tage-Linie verl?uft, leuchtet die B?rsenampel f?r die mittelfristige Perspektive ebenfalls rot.

Kursverlauf von Delivery Hero der letzten drei Monate.

