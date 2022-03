Deutsche Bank: Der Montag k?nnte schon eine Entscheidung bringen!

Die vergangene Woche endete f?r Deutsche Bank mit einem kr?ftigen Anstieg. Immerhin kletterten die Notierungen im Vorwochenvergleich rund 14,94 Prozent. Die Aktie schloss drei der f?nf Sitzungen mit Gewinnen. Am Montag erwischte Deutsche Bank dabei mit einem Plus von 7,98 Prozent einen Sahnetag. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Regelrechte Jubelst?rme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Denn der n?chste wichtige Widerstand ist in Reichweite. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund sechsundzwanzig Prozent f?r den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch verl?uft bei 13,91 EUR. Deutsche Bank geh?rt damit auf jede Watchlist.

Wir befinden uns in der langfristigen Sicht aktuell in Abw?rtstrends. Zu beachten ist in jedem Fall der 200er-GD, der aktuell bei 11,20 EUR verl?uft. Gerade im ?bergeordneten Zeitfenster gibt dieser Indikator vielen Anlegern Orientierung. Da der Kurs unter seiner 50-Tage-Linie notiert, sehen sich mittelfristig orientierte Anleger derzeit ebenfalls Abw?rtstrends gegen?ber.

Kursverlauf von Deutsche Bank der letzten drei Monate.

