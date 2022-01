Deutsche Lufthansa: Jetzt kaufen?

Partystimmung bei Deutsche Lufthansa-Aktion?ren. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund drei Prozent teurer. Einen Platz an der Sonne bei den Tagesgewinnern kann sich der Titel damit sichern. Startet dadurch jetzt eine neue Rallye?

Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Da dieser Aufw?rtstag die Aktie dichter an den n?chsten Bremsbereich schiebt. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund null Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 7,27 EUR liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Denn die gestiegenen Preise bieten allen Putk?ufer oder Leerverk?ufer einen ordentlichen Discount. Deutsche Lufthansa-Aktion?re sehen sich dagegen in ihrer Einsch?tzung best?tigt.

