Deutsche Lufthansa mit sauberem H?henflug

Was f?r ein Auftakt – Deutsche Lufthansa gl?nzt heute mit einem kr?ftigen Anstieg. Die Aktie schie?t n?mlich um rund drei Prozent nach oben. Auf 6,03 EUR verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Ziehen sich die B?ren nun komplett zur?ck und ?berlassen den Bullen das Feld?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus katapultiert die Aktie n?mlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund drei Prozent f?r den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. 6,24 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Die Spannung ist also f?rmlich zu greifen.

Anleger, die von Deutsche Lufthansa nicht ?berzeugt sind, k?nnen die festeren Kurse zum Baisse-Einstieg nutzen. Putk?ufer oder Leerverk?ufer erhalten n?mlich einen kr?ftigen Rabatt. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Best?tigung.

