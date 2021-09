Die Entstehung neuer Münzen - Wie Forks funktionieren

Das Wort "Fork" findet sich häufig in der Welt der Kryptowährungen. Diesem Phänomen ist es zu verdanken, dass viele digitale Münzen aufgetaucht sind. In diesem Artikel werden wir verstehen, was ein Fork ist und welche Auswirkungen es auf den Kryptowährung Markt hat.



Quelle: pixabay.com

Was sind Kryptowährungs Forks und warum werden sie gebraucht?

Menschen die bitcoin kaufen oder sich entschieden haben, in andere Kryptowährungen zu investieren, haben sehr wahrscheinlich schon von einer Soft Fork und Hard Fork gelesen. Eine Fork, also eine Abspaltung, beinhaltet eine Reihe von Regeln für den Handel mit einer Währung, und manchmal bedeutet das Auftreten einer Abspaltung die Geburt einer neuen Kryptowährung. In diesem Artikel erklären wir Ihnen unter anderem was ein Fork ist, welche Art von Fork es gibt und wie diese sich auswirken.

Was sind eigentlich Forks?

In der Softwareentwicklung ist ein Fork die Erstellung eines Projekts in einer anderen Richtung als das Haupt- oder offizielle Projekt aus dem Quellcode des bestehenden Projekts. Diese Praxis wird häufig bei Open-Source- oder freien Softwareprojekten angewandt. In Blockchain-Netzwerken werden Forks sowohl zur Erstellung neuer Projekte aus einem früheren Projekt als auch zur Aktualisierung eines bestehenden Projekts verwendet.

Blockchain-Netzwerke werden durch im Protokoll kodierte Regeln gesteuert, die es den Knoten ermöglichen, Transaktionsblöcke auf die gleiche Weise zu validieren und den Konsens zu wahren. Diese Regeln überprüfen, ob enthaltenen Transaktionen und die Struktur des Blocks, wie z. B. die Größe des Blocks (verfügbarer Speicherplatz), korrekt sind.

Manchmal können die Konsensregeln geändert werden, um Aktualisierungen hinzuzufügen oder das Netzwerk vor Angriffen zu schützen, oder sie können für bestimmte Zwecke geändert werden, z. B. um eine neue Kryptowährung ins Leben zu rufen.

Wie es in Kryptowährungen funktioniert

Ein Fork in einer Blockchain kann auf jeder Kryptowährungs-Plattform auftreten - zum Beispiel Ethereum - und nicht nur bei Bitcoin. Das ist darauf zurückzuführen, dass digitale Währungen und Blockchain grundsätzlich gleich funktionieren, egal auf welcher Kryptowährungs-Plattform sie sich befinden. Sie können sich Blockchain-Blöcke als kryptografische Schlüssel vorstellen, von denen der Speicher von den Minern bewegt wird.

Die Miner müssen mit den neuen Regeln einverstanden sein. Sollen die Regeln verändert werden, müssen sie "forken" - wie eine Straßengabelung - um anzuzeigen, dass es eine Änderung oder Abweichung im Protokoll gegeben hat.

Forks Arten

Es gibt 2 Möglichkeiten, Regeländerungen einzuführen:

Soft Fork - eine weiche Abspaltung.

Hard Fork - eine harte oder starke Abspaltung.

Einer der Hauptunterschiede zwischen diesen beiden Forks liegt im Grad der Abwärtskompatibilität von Forks mit früheren Versionen der Software. Ein Soft Fork ist abwärtskompatibel, ein Hard Fork hingegen nicht. Wie genau diese funktionieren, erklären wir im folgendem Absatz.

Soft Fork

Diese zeichnen sich dadurch aus, dass es sich um kleine, optionale, rückwärtskompatible Änderungen handelt, d. h. die alten Regeln sind nicht veraltet und müssen nicht von jedem aktualisiert werden, da die früheren Blockchains noch lesbar sind. Eine Blockchain bleibt nur gültig, wenn von der vorherigen Version aktualisiert wird. Dieser Prozess erhält seinen Namen Fork, weil der Softwarecode geändert wurde, und Soft, weil alle Knoten im Netz (oder die große Mehrheit) ihn übernehmen. Etwas, das von den Nutzern unbemerkt bleibt, da sie die Verbesserungen kaum spüren.

Hard Fork

Hard Forks treten auf, wenn die vorgenommenen Änderungen nicht rückwärtskompatibel sind. Sie sind permanent und erfordern, dass alle Benutzer auf die neuesten Regeln aktualisieren. Wenn bestimmte Teile nicht aktualisiert werden, kommt es zu einer Spaltung der Kette, wodurch zwei verschiedene Blockchains entstehen, die nach der Abspaltung weiterlaufen. An diesem Punkt werden beide koexistieren und unabhängig voneinander arbeiten, oder nur eine Blockchain wird dominieren und sich durchsetzen.

Wer macht Forks und warum?

Da fast alle Kryptowährungen quelloffen sind, kann jeder einen Fork durchführen. In der Regel sind die Initiatoren aktive Mitglieder der Gemeinschaft: Entwickler, Miner, bekannte Händler. Danach findet sich eine Gruppe von Gleichgesinnten zusammen, die den Plan für die Hard Fork umsetzt.

Manchmal kann eine Hard Fork in einem Kontext ernsthafter Meinungsverschiedenheiten zwischen den Mitgliedern der Gemeinschaft stattfinden. Dies geschah zum Beispiel mit der Kryptowährung Bitcoin Cash, die sich in zwei Zweige aufspaltete (BCHABC und BCHSV). In der Regel sind die Initiatoren der Hard Fork bekannte Persönlichkeiten in der Kryptowährungswelt, wie es bei Bitcoin Cash selbst der Fall ist, aber in einigen Fällen können es auch anonyme Entwickler sein, wie zum Beispiel bei Bitcoin Diamond.

Es gibt viele Gründe, warum sich die Gemeinschaft für eine Hard Fork entscheiden könnte. Nehmen wir zum Beispiel Bitcoin als die beliebteste Kryptowährung, in deren Netzwerk sehr häufig Hard Forks durchgeführt wurden. Die wichtigsten Gründe waren:

Geringe Skalierbarkeit des Netzwerks, nachdem das Kryptowährungsnetzwerk gewachsen war und schnellere Blockchains erschienen.

Hohe Gebühren, wiederum aufgrund von Netzüberlastungen.

Die Monopolisierung des Mining und seine Unzugänglichkeit für normale Nutzer nach dem Aufkommen der "ASICs".

Pseudo-Anonymität von Bitcoin.

Wie wirkt sich das auf Mining aus?

Forks verwenden manchmal von Minern aktivierte Updates, bei denen die Hash-Power eines neuen Protokolls einen bestimmten Prozentsatz erreichen muss, bevor das Update angenommen wird. Viele digitale Währungen verwenden ihre Masternodes, um größere Änderungen am Blockchain-Protokoll zu übernehmen. Forks können für eine Gemeinschaft störende Erfahrungen sein. Es gibt oft konkurrierende Visionen für die Zukunft einer Kryptowährung und dies kann zu einem Punkt führen, an dem Händler und Miner das Gefühl haben, dass sie keine andere Wahl haben, als getrennte Wege zu gehen.

Die berühmtesten Forks

Nachdem Sie nun wissen, was ein Fork ist, ist es an der Zeit, über die beliebtesten Bitcoin-Forks auf dem Markt zu sprechen! Allein unter den 40 wichtigsten elektronischen Währungen nach Marktkapitalisierung gibt es bis zu vier Bitcoin-Hardforks, so wichtig ist diese Quelle für neue Altcoins. Aber das sind nicht die einzigen: Dutzende von Forks haben in letzter Zeit den Markt übernommen, die nicht nur BTC, sondern auch andere wichtige Währungen wie Ethereum, Litecoin und Dogecoin betreffen. Hier zählen wir Ihnen 4 Forks auf, beginnend mit der bisher wichtigsten Hard Fork in der Geschichte: Bitcoin Cash.

Bitcoin Cash

Bitcoin Cash, folgte auf die Ankündigung einer Reihe von Änderungen an Bitcoin durch seine Entwickler. Die Entwickler in der Bitcoin-Gemeinschaft konnten sich nicht auf die Änderungen einigen, die sie vornehmen wollten. Also gründete eine kleine Gruppe von Entwicklern eine Bitcoin-Abspaltung, um eine neue, leicht veränderte Version zu entwickeln.

Ethereum Classic

Ethereum wurde hart geforkt, um die Auswirkungen eines bösartigen Angriffs auf eine seiner Anwendungen zu bekämpfen. Eine Minderheit der Community lehnte die Änderungen an der Blockchain jedoch aus philosophischen Gründen ab, da sie die Unveränderlichkeit der Blockchain beeinträchtigen würden.

Litecoin

Litecoin wurde am 13. Oktober 2011 als Fork von Bitcoin gegründet und ist ein vollständig dezentralisiertes globales Zahlungsnetzwerk, das auf demselben Open-Source-Code wie Bitcoin basiert. Wie jedes Produkt, das auf den Markt gebracht wird, um ein bestehendes Produkt zu übertreffen, sollte auch Litecoin eine Lösung für einige der bestehenden Probleme des Bitcoin-Protokolls sein.

Dogecoin

Dogecoin (DOGE) ist als Hard Fork der Kryptowährung Litecoin (LTC) entstanden. Wir können sagen, dass es das gleiche Konsensprotokoll wie Bitcoin (BTC) verwendet, Proof of Work (PoW). Allerdings verwendet BTC beim Mining-Prozess die Hash-Funktion SHA-256. Aber Dogecoin ist in dieser Hinsicht ein bisschen anders.

Da es von Litecoin abstammt, verwendete es eine Art des Hashings namens Scrypt und einige Monate nach seiner Einführung wurde beschlossen, zu einer fusionierten Art des Minings zu wechseln, nämlich Auxiliary Proof of Work (AuxPoW). Der Hauptgrund war, die Sicherheit des Netzwerks durch die Nutzung der Mining-Leistung von Litecoin zu gewährleisten, obwohl dies nicht der einzige Grund für diese Entscheidung war.