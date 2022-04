Draftkings: Heute beginnt der Ausverkauf!

Draftkings-Anteilseigner bekommen heute kr?ftig auf die Finger. Denn die Aktie fristet derzeit ein Schattendasein mit einem Minus von rund vier Prozent. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon f?r 17,06 USD den Besitzer. Die B?ren erh?hen also den Druck – k?nnen sich die Bullen davon befreien? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Draftkings-Anteilseigner bekommen heute kr?ftig auf die Finger. Denn die Aktie fristet derzeit ein Schattendasein mit einem Minus von rund vier Prozent. Die Anteilsscheine wechseln damit nun schon f?r 17,06 USD den Besitzer. Die B?ren erh?hen also den Druck – k?nnen sich die Bullen davon befreien?

Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Die Perspektive f?r die n?chsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. Denn neue Verkaufssignale sind nun jederzeit greifbar. Immerhin ist das 4-Wochen-Tief nur noch rund vierzehn Prozent entfernt. Diese Marke liegt bei 14,97 USD. Die Luft knistert also f?rmlich!

F?r Trader mit Mut zum Risiko er?ffnet sich jetzt ein gutes Chance-Risiko-Verh?ltnis. Denn die Aktien werden heute mit einem stattlichen Rabatt gehandelt. Wer der ganzen Sache ohnehin nicht traut, findet heute Best?tigung.

Fazit: Draftkings kommt heute kr?ftig unter die R?der. Wie es mit der Aktie weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier abrufen k?nnen.

Die gro?e Draftkings-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Draftkings Draftkings Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter ?B?rse am Mittag? f?r mehr Erfolg an der B?rse, von dem Sie sich nat?rlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden k?nnen. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Draftkings-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen

The post Draftkings: Heute beginnt der Ausverkauf! appeared first on Anlegerverlag.