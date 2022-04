Draftkings: Jetzt verkaufen?

Draftkings-Aktion?re m?ssen heute krisenfest sein. Denn die Aktie gibt unmittelbar nach der Er?ffnung rund zwei Prozent nach. Damit fallen die Preise f?r ein Wertpapiert auf 16,82 USD. Gewinnen die B?ren jetzt dauerhaft die Oberhand? Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Draftkings-Aktion?re m?ssen heute krisenfest sein. Denn die Aktie gibt unmittelbar nach der Er?ffnung rund zwei Prozent nach. Damit fallen die Preise f?r ein Wertpapiert auf 16,82 USD. Gewinnen die B?ren jetzt dauerhaft die Oberhand?

Geschenk f?r chancenorientierte Anleger: Der Krieg in der Ukraine l?sst die Energiepreise in die H?he schie?en. Das ist DIE gro?e Chance f?r Anbieter alternativer Energiequellen. Das Potenzial ist gigantisch. Die aussichtsreichsten Kandidaten finden Sie hier.

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Draftkings-Analyse einfach hier klicken.

Die Aussichten haben sich durch diesen Abschlag eingetr?bt. Da Draftkings mit hoher Geschwindigkeit auf eine wichtige Unterst?tzung zu rauscht. Derzeit reicht ein Rutsch von rund zw?lf Prozent, um auf neue 4-Wochen-Tiefs zu fallen. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 14,97 USD in den Weg. Die Spannung ist daher quasi mit den H?nden greifbar!

B?rsianer, die von Draftkings ?berzeugt sind, freuen sich vermutlich und k?nnen den Einbruch zum Nachkauf nutzen. Denn die Aktie befindet sich immer noch im Aufw?rtstrend, da die 200-Tage-Linie derzeit bei 37,85 verl?uft. Wer f?r Draftkings pessimistisch eingestellt ist, f?r den sind die heutigen Abschl?ge sicher Wasser auf die M?hlen.

Tipp f?r spekulative Anleger: Erneuerbare Energien sind seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs so gefragt wie noch nie. Dementsprechend explodieren die Aktien solcher Hersteller regelrecht. Wo jetzt die gr??ten Gewinnchancen liegen, zeigen wir Ihnen v?llig kostenlos in diesem brandaktuellen Spezialreport. Einfach hier klicken.

