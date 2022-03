Droht bei Nio jetzt der Ausverkauf?

Eine echte Geduldsprobe erleben heute die Nio-Aktion?re. So b??t der Kurs satte rund vier Prozent ein. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 21,27 USD. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus? Download-Tipp f?r spekulative Anleger: Der Krieg in der Ukraine sorgt f?r explodierende Energiepreise. Wir haben f?r Sie [ ]

appeared first on Anlegerverlag . Eine echte Geduldsprobe erleben heute die Nio-Aktion?re. So b??t der Kurs satte rund vier Prozent ein. Kaum zu glauben, aber dadurch verbilligen sich die Wertpapiere auf nur noch 21,27 USD. Steht uns hier jetzt eine Krise ins Haus?

Kursverlauf von Nio der letzten drei Monate.

Obwohl es heute Verluste zu verzeichnen gibt, sieht die Technik unver?ndert gut aus. F?r neue Kaufsignale fehlen n?mlich nach wie vor nur zwei, drei feste Sitzungen. So m?sste die Aktie lediglich rund zw?lf Prozent klettern und w?rde neue Monatshochs ausbilden. Dieser Topwert liegt bei 23,86 USD. Der Krimi d?rfte also in den kommenden Tagen weiter gehen.

Der Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage betr?gt momentan 34,70 USD. Nach allgemeiner Auffassung gelten f?r Nio damit Abw?rtstrends. Da die Aktie unterhalb ihrer 50-Tage-Linie verl?uft, steht die B?rsenampel f?r die mittelfristige Perspektive auf rot.

