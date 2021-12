Droht bei Nvidia Corporation jetzt der Ausverkauf?

Richtig leiden m?ssen heute Nvidia Corporation-Aktion?re. Schlie?lich kommt die Aktie mit einem Minus rund sieben Prozent unter die R?der. Der Preis f?r einen Anteilsschein bel?uft sich damit nur noch auf 282,89 USD. Gewinnen die B?ren jetzt dauerhaft die Oberhand?

Download-Tip: Aufgrund der gro?en Brisanz bei Nvidia Corporation, finden Sie hier eine ausf?hrliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Nvidia Corporation-Analyse einfach hier klicken.

Die ?bergeordnete Charttechnik hat sich mit diesem Abschlag verschlechtert. Nvidia Corporation rutscht n?mlich mit m?chtig Geschwindigkeit auf eine wichtige charttechnische Unterst?tzung zu. So fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur noch rund vier Prozent. Diese letzte Bastion auf dem Weg nach unten stellt sich dem Kurs bei 272,50 USD in den Weg. Die n?chsten Tage d?rften also die ein oder andere ?berraschung parat halten.

Anleger, die gerne zocken, k?nnten diesen Einbruch zum Kauf oder Nachkauf nutzen. Denn die Aktie gibt es heute mit einem Abschlag. Bearish eingestellte Investoren sehen sich dagegen mit dem heutigen Kursrutsch best?tigt.

Fazit: Diese Nvidia Corporation-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserer brandaktuellen Sonderanalyse, die Sie hier kostenfrei abrufen k?nnen.

