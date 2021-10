Droht bei Powercell jetzt der Ausverkauf?

Powercell-Aktion?re brauchen heute wieder einmal starke Nerven. Denn der Kurs wird satte rund f?nf Prozent heruntergepr?gelt. Auf 14,00 EUR reduziert sich damit der Preis f?r ein Wertpapier. Geben die B?ren nun dauerhaft die Richtung vor oder erholen sich die Bullen von diesem Schock?

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.

Das gro?e Bild hat sich angesichts dieses R?cksetzers verschlimmert. Denn Powercell hat damit unter eine weitere wichtige Unterst?tzung unterboten. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bis zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 14,20 EUR. Uns stehen also ein paar spannende Tage bevor!

Trader, die gerne auf Turnarounds spekulieren, k?nnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Immerhin gibt es einen kr?ftigen Rabatt. Wer eher auf der Baisse-Seite investiert ist, freut sich heute ?ber weitere Gewinne.

