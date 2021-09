dynaCERT das war erst der Anfang!

Hochstimmung herrscht heute bei den Aktion?ren von dynaCERT. Der Computer gibt n?mlich f?r Aktie ein Plus von rund zw?lf Prozent an. F?r einen Anteilsschein m?ssen damit nun 0,17 EUR hingelegt werden. Sind die B?ren nun also geschlagen oder was bringen die n?chsten Tage?

Kursverlauf von dynaCERT der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche dynaCERT-Analyse einfach hier klicken.

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Dieses Plus schiebt die Aktie n?mlich wieder n?her an einen wichtigen Widerstand heran. Bis zum Monatshoch fehlen nun schlie?lich nur noch rund achtzehn Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 0,20 EUR ausgebildet. Die Ausgangslage k?nnte also spannender kaum sein.

Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien haben Sie nach der Bundestagswahl eine Gewinnchance von 427%! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern!

Bearish eingestellte Anleger k?nnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Immerhin er?ffnen die gestiegenen Kurse einen g?nstige Einstiegsgelegenheit f?r Puts. Anleger, die bei dynaCERT steigende Kurse sehen, d?rften sich durch den Anstieg best?tigt f?hlen.

Fazit: Wie es bei dynaCERT weitergeht, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderanalyse. Hier kostenfrei lesen.