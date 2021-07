dynaCERT: Heute kaufen?

Mit einem gro?en Sprung nach vorne beginnt dynaCERT den heutigen Handelstag. Denn die Aktie kann mit einem Plus von aktuell rund zehn Prozent aufwarten. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Haben die Bullen die B?ren dadurch dauerhaft vertrieben?

Die ?bergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye sp?rbar auf. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie n?mlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Schlie?lich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund neun Prozent. 0,28 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Wir erleben hier also einen echten B?rsenkrimi.

Wer die ?bergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Danach notiert dynaCERT in Abw?rtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 0,34 EUR. Doch auch wenn die Wahrscheinlichkeit f?r fallende Kurse in langfristigen Abw?rtstrends h?her ist, sind immer auch kr?ftige Plus-Tage m?glich.

