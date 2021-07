dynaCERT ? Was geht denn hier ab?

Grund zum Feiern haben heute alle dynaCERT-Aktion?re. Die Aktie liegt schlie?lich rund zehn Prozent im Gewinn. Durch diesen Anstieg betr?gt der Preis nur noch 0,25 EUR. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Endlich verzogen haben sich die dunklen Wolken nach diesem Kursschub. Dieses Plus katapultiert die Aktie n?mlich bis an ein wichtiges Top. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund neun Prozent zum Monatshoch. Bei 0,28 EUR liegt dieses Hoch. Bei dynaCERT ist also Endspiel-Atmosph?re angesagt.

Wer eher in langen Anlagezeitr?umen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Demnach befindet sich dynaCERT in Abw?rtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 0,34 EUR verl?uft. Aber dass die Kurse auch Abw?rtstrends positiv ?berraschen k?nnen, beweist dynaCERT heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

