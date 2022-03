Ebay: Ist heute ein Kauftag?

Vernehmlicher Jubel ist heute bei allen Ebay-Aktion?ren zu h?ren. Bei einem Anstieg der Aktie um rund drei Prozent d?rfte das niemanden verwundern. Ein Ansteilsschein kostet nun schon 57,23 USD. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus? Tipp f?r Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren die Energiepreise. Doch es gibt auch Aktien, die davon profitieren. [ ]

Kursverlauf von Ebay der letzten drei Monate.

Kursverlauf von Ebay der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Ebay-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die ?bergeordnete Technik. Denn der n?chste wichtige Widerstand ist in Reichweite. So gen?gt mittlerweile ein weiterer Abschlag f?r den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 57,39 USD liegt dieser obere Wendepunkt. In den n?chsten Tagen d?rfte es also zur Sache gehen.

Anleger, die von Ebay ?berzeugt sind, k?nnten jetzt dem Ausbruch vorgreifen oder das endg?ltige Signal abwarten. So gibt es f?r Puts heute einen ordentlichen Nachlass. F?r alle, die bei Ebay ohnehin auf steigende Kurse setzen, gibt der heutige Tag ordentlich R?ckenwind.

