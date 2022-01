Entscheidung gefallen! BioNTech verspielt auch die letzte Chance! DAS sind jetzt die Favoriten f?r 2022.

Was ist blo? bei BioNTech los? Bis Ende November sah es so aus, als k?nne die Aktie eine neue Rallye starten und die Allzeithochs aus dem Sommer ?berbieten. Immerhin hatte sich der Kurs bis in den Bereich um 375 US-Dollar vorgeschoben. Doch seitdem geht es quasi steil bergab. In dieser Woche rutschte der Kurs sogar erstmals seit Sommer wieder unter die 200-Dollar-Marke??

Trotz explodierender Fallzahlen gab die BioNTech-Aktie in den vergangenen Tagen immer weiter nach. Allein am Donnerstag fiel die Aktie an der Wall Street um mehr als acht Prozent. Sollte es nicht gelingen, diese Talfahrt zu stoppen, d?rfte es in den kommenden Tagen weiter kritisch werden. Immerhin liegt im Bereich um 200 US-Dollar eine wichtige charttechnische Unterst?tzung.?

