Entscheidung gefallen! Teamviewer verspielt auch die letzte Chance! DAS sind ab jetzt die Favoriten f?r 2022.

Was ist blo? bei Teamviewer los? Nach der monatelangen Talfahrt sah es zuletzt tats?chlich so aus, als k?nne die Aktie die Kurve kriegen und die Trendwende schaffen. Immerhin hatte der Kurs zwischen 11 und 11,50 Euro einen tragf?higen Boden ausgebildet und war anschlie?end sogar wieder ?ber die 12-Euro-Marke geklettert. Zudem konnte das Unternehmen auch weitere Kunden wie beispielsweise Ford Motors gewinnen?

Doch heute geht die Aktie quasi wieder auf Talfahrt. Aktuell verliert Teamviewer mehr als drei Prozent und f?llt damit wieder eindeutig unter die Marke von 12 Euro zur?ck. Sollte es jetzt nicht schlagartig gelingen, den neuerlichen Abw?rtstrend zu stoppen, drohen in den kommenden Tagen weitere R?cksetzer. Dann muss sogar abermals ein Test der Tiefs zwischen 11 und 11,50 Euro einkalkuliert werden. Wo soll das noch hinf?hren?

Teamviewer war einer der großen Pandemie-Gewinner. Zuletzt sah es so aus, als könne die Aktie in die Erfolgsspur zurückfinden, doch das scheint jetzt vorbei? Teamviewer hat seinen Platz unter den Favoriten für 2022 damit verloren.