Erfolgsunternehmer Vincent Sünderhauf über seine Morgenroutinen  mit festen Abläufen zum langfristigen Erfolg

Quelle: Sünderhauf Holding GmbH

Mit seosupport und CatchMeIfYouCan gründete der Berliner Erfolgsunternehmer Vincent Sünderhauf zwei der gefragtesten Agenturen für SEO, Online Reputation Management und Employer Branding in Deutschland. Parallel dazu unterstützt er mit der Sünderhauf Holding GmbH junge Startups dabei, innovative Geschäftsideen zu verwirklichen und zu einflussreichen Global Playern zu werden.

Angesichts einer so beeindruckenden Bilanz fragen sich viele Menschen zurecht, wie man das damit verbundene Arbeitspensum Tag für Tag bewältigt und dabei dauerhaft leistungsfähig und innovationsstark bleibt. Wir haben uns mit Vincent Sünderhauf über diese Frage unterhalten und herausgefunden, welche Rolle Morgenroutinen im Alltag eines Top-Unternehmers spielen.

Guten Tag, Herr Sünderhauf! Sie gehören zu den erfolgreichsten Internetunternehmern Berlins und befinden sich auch nach über 15 Jahren mit Ihren Unternehmen noch immer auf Wachstumskurs. Können Sie unseren Lesern zum Einstieg zunächst einen kurzen Überblick über Ihre Historie geben?

Vincent Sünderhauf: Gern. Im Jahr 2006 absolvierten ich und Co-Founder Sebastian Petrov gerade unser Abitur am Berliner Gottfried-Keller-Gymnasium und erkannten bereits zu dieser Zeit das große Potenzial des Themas Suchmaschinenoptimierung. Nach reiflicher Überlegung beschlossen wir schließlich, eine eigene Agentur in dem Bereich aufzubauen.

So kam es dann auch und bereits während unserer letzten Abiturprüfungen betreuten wir einen soliden Kundenstamm. Diesen bauten wir im ersten Semester unseres Jura-Studiums noch einmal deutlich aus, sodass wir uns bald entschlossen, unsere Hochschullaufbahn zu beenden und uns voll und ganz auf unser junges Unternehmen zu konzentrieren. Dass dies der richtige Schritt war, zeigte sich zwei Jahre später, als unser Team bereits acht fest angestellte Mitarbeiter zählte.

In den nächsten Jahren entwickelten Sie seosupport stark weiter und waren sehr aktiv in der Ausbildung junger Online-Marketing-Manager. Gleichzeitig stellten Sie fest, dass viele Ihrer Kunden Probleme hatten, geeignete Fachkräfte zu finden. Wie kam es von dieser doppelten Erfahrung zur Gründung Ihrer Employer-Branding-Agentur CatchMeIfYouCan?

Vincent Sünderhauf: Der anhaltende Fachkräftemangel und kontinuierlich steigende Personalkosten stellen Unternehmen aller Branchen vor Herausforderungen. Typischerweise kommt es zu einer zunehmenden Fluktuation, die immer wieder teure Onboarding-Prozesse nach sich zieht. Das ist etwa dann der Fall, wenn Mitarbeiter sich nicht optimal mit dem Unternehmen identifizieren und nicht das geforderte Engagement zeigen. Ein zentrales Problem besteht in diesem Zusammenhang auch darin, dass neuralgische Positionen monatelang unbesetzt bleiben.

In vielen Fällen liegt das nicht so sehr an den Mitarbeitern selbst. Vielmehr hat es damit zu tun, dass sie ein falsches Bild von der Unternehmensmarke haben und sich deshalb bei einem Arbeitgeber bewerben, der nicht zu ihrem Persönlichkeitsprofil passt. Das mag eine Zeit lang gut gehen, über kurz oder lang werden sich aber Unternehmen und Mitarbeiter eingestehen müssen, dass man nicht optimal harmoniert, und sich trennen. Deshalb ist es wichtig, dass Unternehmen sich ausreichend Zeit nehmen, ihre Arbeitgebermarke klar zu konzipieren und treffsicher an die geeignete Zielgruppe zu kommunizieren. So vermeidet man es, mit generischen Mission Statements und vagen Versprechungen Mitarbeiter anzuziehen, von denen man sich schon nach kurzer Zeit wieder trennen muss.

Da wir in jeder Phase unserer Unternehmensgeschichte Studenten ausgebildet haben, bekamen wir stets Feedback zu der Frage, was sich angehende junge Fachkräfte und Top-Performer von einem Arbeitgeber wünschen. Diese Erfahrung konnten wir nutzen, um vor allem große Unternehmen bei der zielgruppenspezifischen wirkungsvollen Kommunikation ihrer Arbeitgeber­marke zu unterstützen. Diese doppelte Perspektive haben sonst nur sehr wenige andere Agenturen.

Seit 2022 nutzen Sie Ihre Netzwerke, Ihr Know-how und die Finanzkraft Ihrer Unternehmen darüber hinaus, um junge Startups mit der Sünderhauf-Holding dabei zu unterstützen, Global Player in ihrem Segment zu werden. Bei dieser Aufgabenvielfalt fragt man sich doch, wie bewältigt man das alles?

Vincent Sünderhauf: Nun, ein zentraler Aspekt ist es meiner Meinung, jederzeit das Gefühl der Kontrolle zu haben. Umso mehr Verantwortung man übernimmt, desto mehr regelmäßige Verpflichtungen hat man auch. So passiert es schnell, dass man von einem Termin zum nächsten hetzt und dabei mehr Getriebener als Gestalter ist. Eine wesentliche Herausforderung eines jeden Unternehmers besteht deshalb darin, eine persönliche Lösung für dieses Problem zu finden und auch in stressigen Zeiten sein Gleichgewicht zu bewahren.

Und wie gelingt Ihnen das?

Vincent Sünderhauf: Hier gibt es für mich viele Ansatzpunkte. Ein besonders wichtiger sind sicherlich die Morgenroutinen, die ich mir über die Jahre angeeignet habe. Sie helfen mir dabei, mit einem positiven Grundgefühl in den Tag zu starten und immer wieder aufs Neue fokussiert und leistungsstark zu sein.

Klären Sie uns auf.

Vincent Sünderhauf: Ein wichtiger Punkt ist zunächst einmal Regelmäßigkeit. Im Normalfall klingelt mein Wecker 05.21 Uhr. Nur, wenn es am Vortag mal spät geworden ist, um 6. Das hat den Hintergrund, dass man leistungsfähiger ist, wenn man jeden Tag zur gleichen Zeit schlafen geht und aufsteht. Studien haben dies auf die schläfrig machende Wirkung des Hormons Melatonin zurückgeführt, das bei regelmäßigem Zubettgehen nachts eher ausgeschüttet wird, sodass man auch früher wieder voll leistungsfähig ist. Wer unregelmäßig schlafen geht, sitzt vielleicht auch um 9 Uhr im Büro, seine innere Uhr ist aber noch auf 6 Uhr eingestellt. Gute Leistungen lassen sich so kaum erbringen.

Was tun Sie nach dem Aufstehen?

Vincent Sünderhauf: Sport ist ein wesentlicher Teil meiner Morgenroutine. Nur wer körperlich fit ist, funktioniert auch geistig, und nur wer einen aktiven Lebensstil pflegt hat genügend Energie für die Herausforderungen des Unternehmensalltags. Eine typische Einheit besteht dabei aus 100 Liegestützen und einer 60-minütigen Jogging-Runde – etwa durch den Berliner Tiergarten.

Morgensport hat einen immensen Einfluss auf die Qualität des ganzen Tages. Der Kreislauf ist stabiler und man hat mehr Energie. Und sicher haben viele schon die Erfahrung gemacht: Wenn man sich morgens nicht aufmacht, wird man es erst recht nicht am Ende eines langen anstrengenden Arbeitstages tun.

Und wie geht es danach weiter?

Vincent Sünderhauf: Morgenroutinen betrachte ich vor allem als Investition in mich selbst. Deshalb setzen sie sich nicht nur aus einer physischen, sondern auch aus einer intellektuellen und mentalen Komponente zusammen. Entsprechend nutze ich jeden Morgen, um Fachbücher zu lesen und insgesamt auf ein Buch pro Monat zu kommen.

Dabei ist das Lesen für mich nicht einfach nur eine passive Aufnahme von Wissen. Vielmehr bestimmt man mit Büchern aktiv, wie man seinen Geist formt und mit welchem Mindset man den Herausforderungen der Zukunft entgegentritt. Weitere positive Aspekte sind die ständige Erweiterung des eigenen Wortschatzes, die etwa in Investorengesprächen Vorteile mit sich bringt. Doch auch der Zugewinn von Problemlösungsstrategien ist ein lohnender Effekt. Damit kann man Herausforderungen aus neuen Blickwinkeln betrachten und neue Ideen besser miteinander verknüpfen.

Wichtig ist mir dabei, meine langfristige Leseliste konsequent abzuarbeiten, auch wenn das Arbeitspensum hoch ist. Man muss sich nur vor Augen halten, dass auch große Persönlichkeiten wie Barack Obama und Mark Zuckerberg jeden Tag Zeit zum Lesen finden.

Welche Routinen verfolgen Sie, sobald Sie an Ihrem Arbeitsplatz angekommen sind?

Vincent Sünderhauf: Hier denke ich gern an ein Zitat von Mark Twain: "Eat a live frog first thing in the morning, and nothing worse will happen to you for the rest of the day." Mit diesem Grundsatz hat man das Schlimmste gleich erledigt und alle folgenden Aufgaben des Tages kommen einem angenehmer vor. Zudem nimmt man dadurch auch großen Herausforderungen einen Teil ihres Schreckens. Schiebt man Probleme nicht auf, sondern gewöhnt sich an, sie direkt anzupacken, schrumpfen sie schnell auf ein gut handhabbares Maß. Darüber hinaus bringt die Routine auch eine große mentale Entlastung mit sich. Muss man sich nicht permanent im Hinterkopf um noch zu Erledigendes sorgen, geht man an alle anderen Aufgaben deutlich entspannter und kreativer heran.

Wie würden Sie den Kern Ihrer Morgenroutinen beschreiben?

Vincent Sünderhauf: Ein zentraler Anspruch an mich selbst besteht darin, die Kontrolle zu bewahren. Mit morgendlichen Routinen versetze ich mich genau in die mentale und körperliche Verfassung, in der ich meine Ziele am besten verfolgen kann. Und das ist gerade bei der Führung großer Unternehmen wichtig, deren Vielzahl operativer Aufgaben einen sonst schnell zum Getriebenen und Reagierenden, statt zum Gestalter und Initiatoren macht. Insofern kann ich vor allem jungen Gründern nur empfehlen, sich möglichst früh individuelle Routinen anzueignen und diese auch in arbeitsintensiven Zeiten konsequent beizubehalten.

Ein gutes Schlusswort! Wir danken Ihnen für das informative Gespräch und die interessanten Einblicke.

Über Vincent Sünderhauf

Als Gründer und Geschäftsführer der Employer-Branding-Agentur CatchMeIfYouCan und des SEO- und Online-PR-Dienstleisters seosupport ist Vincent Sünderhauf europaweit als Experte in den Bereichen Online Marketing, eCommerce, Online Reputation Management und Digital Branding bekannt. Neben den Kerntätigkeiten seiner Agenturen, die er gemeinsam mit Sebastian Petrov gründete, hält er Vorträge für eine Vielzahl unterschiedlichster Organisationen und Unternehmen. Daneben unterstützt er mit der Sünderhauf Holding GmbH als Startup-Investor weltweit Early Stage Ventures mit Kapital und Know-how.

Seine jüngste Buchveröffentlichung "Smart David vs. Digital Goliath – Wie Sie mit intelligenter Suchmaschinenoptimierung die Großen schlagen." wurde am 11. Juni 2018 im Redline-Verlag veröffentlicht.