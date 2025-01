EU-Arbeitslosenquote stagniert

Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote im Euroraum hat im November 2024 wie im Vormonat bei 6,3 Prozent gelegen.

Im Vergleich zum November 2023 (6,5 Prozent) war dies ein Rückgang um 0,2 Punkte, teilte EU-Statistikamt Eurostat am Dienstag mit. In der gesamten EU lag die Arbeitslosenquote im November bei 5,9 Prozent, ebenfalls unverändert gegenüber Oktober und ein Rückgang gegenüber 6,1 Prozent im November 2023. Gemäß Schätzungen von Eurostat waren im November 2024 in der EU 12,968 Millionen Personen arbeitslos, davon 10,819 Millionen im Euroraum. Insgesamt 3,013 Millionen Personen unter 25 Jahren waren zudem im elften Monat des Jahres in der EU arbeitslos, davon 2,423 Millionen im Euroraum.

Im selben Monat lag die Jugendarbeitslosenquote in der EU bei 15,3 Prozent, ein Anstieg gegenüber 15,2 Prozent im Oktober 2024, und im Euroraum bei 15,0 Prozent, unverändert gegenüber dem Vormonat. Die Arbeitslosenquote für Frauen in der EU lag bei 6,1 Prozent, unverändert gegenüber dem Vormonat, und die Arbeitslosenquote für Männer bei 5,7 Prozent, ebenfalls unverändert gegenüber Oktober 2024. Im Euroraum lag die Arbeitslosenquote für Frauen bei 6,5 Prozent und die Arbeitslosenquote für Männer bei 6,1 Prozent, beide unverändert gegenüber Oktober 2024. Die höchste saisonbereinigte Arbeitslosenquote in der EU hatte im November 2024 Spanien mit 11,2 Prozent. Die niedrigste Tschechien mit 2,8 Prozent.