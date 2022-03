Evotec als strong buy!?

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Evotec den heutigen Handel. Immerhin liegt der Kurs derzeit rund zwei Prozent vorne. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus?

Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Denn Evotec ist damit so teuer wie noch nie in den letzten vier Wochen. Schlie?lich erreicht der Titel ein neues Monatshoch. Die Aktion?re hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 28,31 EUR austariert. Wir k?nnen uns also auf einen packenden Zweikampf zwischen Bullen und B?ren einstellen.

Wer die ?bergeordnete Perspektive bei seinen Investments in den Vordergrund stellt, bekommt momentan eher keinen Zuspruch vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage. Schlie?lich notiert dieser Mittelwert bei 37,83 EUR, womit sich Evotec in Abw?rtstrends befindet. Aber die B?ren m?ssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abw?rtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann.

