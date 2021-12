Evotec mit Katapult-Start!

Evotec-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Die Aktie liegt schlie?lich rund f?nf Prozent im Gewinn. Auf 43,25 EUR verteuert sich damit der Wert eines Anteilsscheins. Geht es jetzt so weiter oder war das nur ein kurzes Aufb?umen?

Kursverlauf von Evotec der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt sorgt f?r Entspannung an der technischen Ausgangslage. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus n?mlich an Fahrt auf dem Weg zur n?chsten charttechnischen H?rde. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund null Prozent zum Monatshoch. Bei 43,39 EUR liegt dieser ma?gebliche Wendepunkt. Anleger sollten Evotec also unbedingt im Auge behalten.

B?rsianer, f?r die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Schlie?lich steht dieser Indikator bei 37,73 EUR und zeigt damit weitere Kursgewinne an. Die Wahrscheinlichkeit f?r steigende Kurse ist in Aufw?rtstrends nun einmal h?her, was die letzten Stunden eindrucksvoll beweisen.

