Exxon Mobil das war erst der Anfang!

Grund zum Feiern haben heute alle Exxon Mobil-Aktion?re. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund vier Prozent zubuche. Mit diesem Kursanstieg notiert das Papier bei 71,04 USD. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so?

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt sorgt f?r Entspannung an der technischen Ausgangslage. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Schlie?lich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund null Prozent. Dieser Hochpunkt verl?uft bei 71,09 USD. Die n?chsten Tage d?rften also die ein oder andere ?berraschung parat halten.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum Leerverkauf oder Baisse-Einstieg. Schlie?lich bekommen Putk?ufer durch die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Nachlass. Exxon Mobil-Aktion?re sehen sich dagegen in ihrer Einsch?tzung best?tigt.

