Exxon Mobil im Sturzflug!

Kräftig den Hintern versohlt bekommen heute Exxon Mobil-Aktionäre. So rauscht der Kurs rund drei Prozent in den Keller. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 82,80 USD. War das der Anfang vom Ende?

Kursverlauf von Exxon Mobil der letzten drei Monate.

Dieser R?cksetzer tr?bt die Perspektiven f?r die n?chsten Tage. Exxon Mobil marschiert n?mlich mit gro?en Schritten in Richtung einer ma?geblichen Unterst?tzung. Ein weiterer Rutsch von rund neun Prozent w?rde bedeuten, dass die Aktie auf den tiefsten Stand der vergangenen vier Wochen f?llt. Bei 76,20 USD wurde dieser Wendepunkt gefunden. Es geht jetzt also um alles!

Investoren, die generell von Exxon Mobil ?berzeugt sind, bekommen damit die n?chste Chance zum Kauf. Denn die Aktie ist heute mit einem ordentlichen Rabatt zu haben. Wer dagegen eher zu den Pessimisten geh?rt, erh?lt durch die heutige Kursentwicklung Zuspruch.

