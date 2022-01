Facebook bl?st zur Attacke!

Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Facebook schon lange nicht mehr erlebt. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund vier Prozent Damit ist der Titel in den Gewinnerlisten ganz vorne zu finden. War das der Startschuss eines neuen H?henflugs?

Kursverlauf von Facebook der letzten drei Monate.

Diese Rallye l?sst die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil dieses Plus der Aktie zu einem m?chtigen Schritt zur n?chsten technischen H?rde verhilft. Schlie?lich fehlen bis zu neuen 4-Wochen-Hochs nur noch rund vier Prozent. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 352,71 USD ausgebildet. In den n?chsten Tagen d?rfte es also zur Sache gehen.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. Schlie?lich haben sich die Kurse von Puts durch den Anstieg verbilligt. Wer ohnehin von mittelfristig steigenden Kursen ausgeht, bekommt heute eine weitere Best?tigung.

