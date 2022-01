Facebook ist ab sofort ein klarer Kauf!

Einen solchen Tag haben die Anteilseigner von Facebook schon lange nicht mehr erlebt. Schlie?lich verzeichnet die Aktie derzeit einen Kurssprung von rund drei Prozent. Damit notiert der Wert nun bei 333,45 USD. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Download-Tipp: P?nktlich zum anstehenden Jahreswechsel m?chten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen f?r 2022 pr?sentieren. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt p?nktlich zum Beginn des Neuen Jahres hier ausnahmsweise kostenlos abrufen.

Kursverlauf von Facebook der letzten drei Monate.

F?r eine ausf?hrliche Facebook-Analyse einfach hier klicken.

Die ?bergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Da die Aktie nun jederzeit eine wichtige Haltezone unterkreuzen kann. Diese Chartmarke liegt bei 322,53 USD. Bullen und B?ren k?mpfen also mit harten Bandagen.

Wem es eher um die langfristige Perspektive geht, der schaut aktuell mit einem weinenden Auge auf den 200er-Durchschnittskurs. Da dieser Indikator bei 335,96 USD notiert und dadurch eher f?r fallende Kurse spricht. Aber dass selbst in Abw?rtstrends immer mal wieder ?berraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden m?ssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

Fazit: Wie geht es bei Facebook jetzt weiter? Kann die Aktie 2022 positiv ?berraschen? Wir haben f?r Sie die Aktien mit den gr??ten Gewinnchancen 2022 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport k?nnen Sie jetzt zum Jahreswechsel ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

[DEBUG INFO]

Name: Facebook

W?hrung: USD

Wert: 333,45

Letzter Schlusswert: 324,17

Differenz zum Vortag in Prozent: 2,86

Differenz zum Vortag in Prozent (Wort): rund drei

Differenz absolut zum Vortag in Prozent: 2,86

Differenz absolut zum Vortag in Prozent (Wort): rund drei

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent: 3,39

Abstand zum 4-Wochen-Tief in Prozent (Wort): rund drei

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent: 5,78

Abstand zum 4-Wochen-Hoch in Prozent (Wort): rund sechs

Mittelwert der letzten 200 Tage: 335,96

Mittelwert der letzten 50 Tage: 332,36

4-Wochen-Tief: 322,53

4-Wochen-Hoch: 352,71