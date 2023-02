Facebook will "Blauen Haken" gegen Bezahlung vergeben

Der Internetdienst Facebook will einen sogenannten "Blauen Haken" künftig gegen Bezahlung vergeben - und weitere Zusatzleistungen.

Das teilte Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Sonntag mit, der auch Chef des Mutterkonzerns Meta ist. In der kommenden Woche werde der Dienst "Meta Verified" starten.

Es biete auch "zusätzlichen Schutz vor Identitätsdiebstahl" und "direkten Zugang zum Kundensupport". Mit dieser neuen Funktion gehe es darum, die Authentizität und Sicherheit der Dienste zu erhöhen. "Meta Verified" soll ab 11,99 US-Dollar im Monat erhältlich sein, für iOS soll es 14,99 US-Dollar kosten. Zuerst soll der Dienst in Australien und in Neuseeland, bald darauf auch in weiteren Ländern eingeführt werden, sagte Zuckerberg. Mit einem blauen Haken werden nicht nur bei Facebook, sondern auch beim konkurrierenden Dienst Twitter Konten gekennzeichnet, die eine gewisse Überprüfung durchlaufen haben. Twitter hatte nach der Übernahme durch Elon Musk vor einigen Wochen erstmals damit begonnen, diese Verifizierung gegen Bezahlung allen Nutzern anzubieten.

