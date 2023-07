Fast jedes zweite Unternehmen nutzt Cloud-Computing

Fast jedes zweite Unternehmen in Deutschland nutzt sogenannte Cloud-Computing-Technologien.

Das ergab eine Befragung des Ifo-Instituts im Auftrag des Hanseatic Blockchain Institute, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Demnach setzen 46,5 Prozent der Unternehmen auf die Technologie, 11,1 Prozent planen ihren Einsatz.

Weitere 18,2 Prozent aller befragten Firmen diskutieren über eine Einführung. "Cloud-Computing hat sich offenbar in Unternehmen in Deutschland als wesentlicher Bestandteil der modernen IT-Infrastruktur etabliert", sagte Ifo-Branchenexpertin Anna Wolf. Beim Cloud-Computing werden IT-Ressourcen wie Software, Speicherplatz und Rechenleistung über das Internet zur Verfügung gestellt. Der Dienstleistungssektor ist Vorreiter beim Cloud-Computing: 49,0 Prozent der Dienstleister setzen Cloudanwendungen ein. Auch im Verarbeitenden Gewerbe greifen viele Unternehmen auf Cloud-Computing zurück (48,7 Prozent). Die größte Verbreitung hat die Technologie innerhalb des Verarbeitenden Gewerbes in der Pharma- und Automobilindustrie. Zwar ist Cloud-Computing immer noch überwiegend bei Großunternehmen im Einsatz, doch auch bei kleinen und mittleren Unternehmen beläuft sich dieser Anteil auf immerhin 38,7 Prozent.

