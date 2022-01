Feuer frei bei Alibaba!

Alibaba zaubert heute einen Blitzstart auf’s Parkett. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund drei Prozent zubuche. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Gehen die Bullen jetzt zum Angriff ?ber?

Kursverlauf von Alibaba der letzten drei Monate.

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Denn die Aktie schiebt sich immer weiter in Richtung eines wichtigen Widerstands. Schlie?lich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund drei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Bei 128,23 USD liegt dieser bedeutende Umkehrpunkt. In den n?chsten Tagen d?rfte es also zur Sache gehen.

Langfristig orientierte Anleger k?mpfen zus?tzlich mit der 200-Tage-Linie. Demnach befindet sich Alibaba in Abw?rtstrends, da diese Durchschnittlinie bei 184,03 USD verl?uft. Aber dass die Kurse auch Abw?rtstrends positiv ?berraschen k?nnen, beweist Alibaba heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

