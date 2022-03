Feuer frei bei Nvidia!

Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Nvidia den heutigen Handel. Immerhin schie?t der Kurs rund neun Prozent in die H?he. 279,22 USD m?ssen jetzt nach diesem Anstieg schon f?r ein Wertpapier hingelegt werden. Momentan halten also die Bullen das Ruder in der Hand, aber bleibt das auch so? Tipp f?r Anleger: Seit Kriegsbeginn in der Ukraine explodieren [ ]

Kursverlauf von Nvidia der letzten drei Monate.

V?llig anders pr?sentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Da dieser Aufw?rtstag die Aktie dichter an den n?chsten Bremsbereich schiebt. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund 0,4 Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser obere Wendepunkt liegt bei 280,25 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er d?rfte in den n?chsten Tagen hoch her gehen.

Pessimistische Anleger sehen darin vielleicht das letzte Aufb?umen und k?nnen ihre Baisse-Position noch einmal verst?rken. Es gibt immerhin ordentlich Rabatt auf Puts. Wenn Sie Nvidia bereits im Depot haben, k?nnen Sie sich heute entspannt zur?cklehnen.

