Flixbus pocht auf Integration in 49-Euro-Ticket

Das Fernbus-Unternehmen Flixbus will Teil des 49-Euro-Tickets werden - andernfalls droht es mit einer deutlichen Verkleinerung des Strecken-Netzes.

"Wir müssten voraussichtlich bis zu 20 Prozent des Gesamtangebots in Deutschland streichen", sagte Flixbus-Chef André Schwämmlein der "Bild". Insgesamt würde sich dann "das Fernbusangebot in 150 deutschen Städten verschlechtern, oder es würde ganz wegfallen".

Einzelne Regionen könnten vom Fernbus-Netz "abgeschnitten werden". Das 49-Euro-Ticket soll am 1. Mai starten - bisher sollen Fernbusse in dem Angebot nicht berücksichtigt sein. Flixbus fordert, künftig doch noch in das Angebot aufgenommen zu werden. Das Unternehmen habe dazu mit Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) "viele Gespräche geführt", mit "positiven Signalen", so Schwämmlein.

