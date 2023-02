Fondsmanager fordert Aufräumen bei Bayer

Die Fondgesellschaft Union Investment fordert nach dem Chefwechsel ein Aufräumen bei Bayer.

"Bayer muss nun vor allem das Vertrauen der Investoren wiedergewinnen, die Pharma-Pipeline stärken, das US-Geschäft weiter ausbauen und sich Gedanken über die künftige Unternehmensstruktur machen", sagte Fondsmanager Markus Manns der "Rheinischen Post". "Ein Spin-off der Sparte Consumer Health wäre ein möglicher Weg, um den Unternehmenswert zu steigern."

Consumer Health stellt rezeptfreie Arzneien her und ist die kleinste Sparte von Bayer. Ein Abspaltung der weit größeren Agrarsparte Crop Science hält Manns dagegen nicht für machbar: "Eine Abspaltung bzw. ein Spin-off von Crop Science ist wegen der Glyphosat-Unsicherheit im Moment noch keine Option. Zudem dürfte Bayer Pharma dann recht schnell übernommen werden, und wir würden eher von einer Zerschlagung sprechen, die niemand will und die dem Standort Deutschland schaden würde", sagte der Fondsmanager. Union Investment hält 1,4 Prozent an Bayer.

