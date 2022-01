Fuchs Petrolub ? Die Party beginnt!

Fuchs Petrolub l?sst heute die Sektkorken knallen. Immerhin steht f?r die Aktie ein Plus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Er?ffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Kursverlauf von Fuchs Petrolub der letzten drei Monate.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Weil dieses Plus der Aktie zu einem m?chtigen Schritt zur n?chsten technischen H?rde verhilft. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund eins Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieses Hoch liegt bei 41,16 EUR. Der Blick auf die kommenden Tage k?nnte also spannender kaum sein.

Anleger, die eher d?stere Zukunftsaussichten sehen, haben die durch die gestiegenen Notierungen jetzt eine tolle Einstiegschance auf der Baisse-Seite. Schlie?lich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Wer ohnehin positiv eingestellt, sieht sich heute best?tigt.

